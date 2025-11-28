Exposition HARP fête 40 ans de créativité Espace Polyvalent l’Orée du Bois Herbignac
Exposition HARP fête 40 ans de créativité
Espace Polyvalent l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
L’association Herbignac Art Promotion fête ses 40 ans de créativités !
Au programme exposition
– Peinture
– Sculpture
– Photographie
– Détournement d’art
– Digital Painting
– Autres
Artiste à l’honneur Joël Lafite .
Espace Polyvalent l’Orée du Bois 1 rue Niki de St Phalle Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 70 01 59 harp44410@gmail.com
