Exposition haut en couleur Ludothèque Meslan

Exposition haut en couleur

Ludothèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

2026-03-04

L’artiste peintre Yza expose une vingtaine de toiles, qui viendront donner de la couleur à l’espace de la ludothèque. Ce qui anime Yza est la nature et ce qui l’entoure, les corps féminin. Elle aime transmettre une émotion et interpelle le public sur ce qui nous entoure! .

