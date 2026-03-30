EXPOSITION HAUT LES COEURS Saint-Paul-sur-Save
EXPOSITION HAUT LES COEURS Saint-Paul-sur-Save vendredi 3 avril 2026.
EXPOSITION HAUT LES COEURS
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-10
Exposition Haut les cœurs de Sybel.
Sylvia (de son nom d’artiste Sybel), une artiste de Saint-Paul-sur-Save, vous fera découvrir ses œuvres tout au long du mois d’avril 2026.
Elle peint en s’inspirant de l’artiste Mondrian.
Elle animera gratuitement un atelier pour les enfants de 8 ans et plus (sur inscription)
Fabrication d’un cœur ou d’un marque-pages, à la manière de Mondrian. 0 .
MÉDIATHÈQUE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr
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English :
Sybel’s Haut les c?urs exhibition.
L’événement EXPOSITION HAUT LES COEURS Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE