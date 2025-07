Exposition Hautot-l’Auvray

Exposition Hautot-l’Auvray vendredi 15 août 2025.

Exposition

Chapelle Notre Dame des Autels Hautot-l’Auvray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-15

Exposition de peintures de Diane de Dreuille (aquarelles, huiles, acryliques),

Marie-Josèphe Desfray (aquarelles, huiles, pastels, encres) et Dominique

Dubillot (aquarelles), ainsi que de sculptures de Patrick Hardy (bois) et

d’icônes de Jean-François Bonnier

Les 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 août 10h30- 12h30 / 14h30-18h30.

Vernissage le 13 août à 18h00.

A la Chapelle des Autels, entrée libre.

Exposition de peintures de Diane de Dreuille (aquarelles, huiles, acryliques),

Marie-Josèphe Desfray (aquarelles, huiles, pastels, encres) et Dominique

Dubillot (aquarelles), ainsi que de sculptures de Patrick Hardy (bois) et

d’icônes de Jean-François Bonnier

Les 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 août 10h30- 12h30 / 14h30-18h30.

Vernissage le 13 août à 18h00.

A la Chapelle des Autels, entrée libre. .

Chapelle Notre Dame des Autels Hautot-l’Auvray 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 17 53 20 philippe.d-estaintot@orange.fr

English : Exposition

Exhibition of paintings by Diane de Dreuille (watercolors, oils, acrylics),

Marie-Josèphe Desfray (watercolors, oils, pastels, inks) and Dominique

Dubillot (watercolors), as well as sculptures by Patrick Hardy (wood) and

icons by Jean-François Bonnier

August 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 and 17 10:30 am 12:30 pm / 2:30 pm 6:30 pm.

Vernissage on August 13 at 6:00 pm.

At Chapelle des Autels, free admission.

German :

Gemäldeausstellung von Diane de Dreuille (Aquarelle, Ölgemälde, Acrylgemälde),

Marie-Josèphe Desfray (Aquarelle, Öl, Pastell, Tinte) und Dominique

Dubillot (Aquarelle), sowie Skulpturen von Patrick Hardy (Holz) und

von Ikonen von Jean-François Bonnier

Am 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16. und 17. August 10.30- 12.30 Uhr / 14.30-18.30 Uhr.

Vernissage am 13. August um 18.00 Uhr.

In der Chapelle des Autels, freier Eintritt.

Italiano :

Mostra di dipinti di Diane de Dreuille (acquerelli, oli, acrilici),

Marie-Josèphe Desfray (acquerelli, oli, pastelli, inchiostri) e Dominique Dubillot (acquerelli)

Dubillot (acquerelli), così come le sculture di Patrick Hardy (legno) e le icone di Jean-François

icone di Jean-François Bonnier

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 agosto 10.30-12.30 / 14.30-18.30.

Inaugurazione il 13 agosto alle 18.00.

Presso la Chapelle des Autels, ingresso libero.

Espanol :

Exposición de pinturas de Diane de Dreuille (acuarelas, óleos, acrílicos),

Marie-Josèphe Desfray (acuarelas, óleos, pasteles, tintas) y Dominique

Dubillot (acuarelas), esculturas de Patrick Hardy (madera) e iconos de Jean-François

iconos de Jean-François Bonnier

2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de agosto 10.30 h 12.30 h / 14.30 h 18.30 h.

Inauguración el 13 de agosto a las 18.00 h.

En la Chapelle des Autels, entrada gratuita.

L’événement Exposition Hautot-l’Auvray a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre