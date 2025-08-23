Exposition Hélène Leneveu Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition Hélène Leneveu Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 23 août 2025.

Exposition Hélène Leneveu

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : Lundi Lundi 2025-08-23

fin : 2025-08-29

2025-08-23

Hélène Leneveu présente de nouveau ses illustrations à la carte à gratter, gravures, dessins et sculptures sur le thème des oiseaux.

Des oiseaux d’ici et d’ailleurs, avec toujours la coexistence du traité minutieux flirtant avec le dessin naturaliste et l’imaginaire débridé qui s’exprime dans les mousses et les nœuds du bois des supports.

Du samedi 23 au vendredi 29 août, de 11 h à 18 h, salle du logis Robessart, château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Gratuit. .

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

