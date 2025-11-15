Exposition Henni Alftan | Les Boréales L’Artothèque Caen

Exposition Henni Alftan | Les Boréales L’Artothèque Caen samedi 15 novembre 2025.

Exposition Henni Alftan | Les Boréales

L’Artothèque Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-15

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2025-11-15

Le travail de Henni Alftan découle d’un profond engagement avec le médium de la peinture, ses méthodes et son histoire, aboutissant à des images de la vie quotidienne à la fois familières et mystérieusement insaisissables.

Le travail de Henni Alftan découle d’un profond engagement avec le médium de la peinture, ses méthodes et son histoire, aboutissant à des images de la vie quotidienne à la fois familières et mystérieusement insaisissables. Née à Helsinki et basée à Paris, l’artiste représente des scènes et objets du quotidien, souvent recadrés ou fragmentés, chacun étant traité avec une économie de moyens maîtrisée. Malgré son esthétique épurée, les expérimentations d’Alftan avec la couleur, la texture, l’échelle et la perspective produisent des toiles riches en signifi cations superposées, qui servent également de métaphores pour voir et comprendre le monde à travers les propriétés physiques de la peinture.

Vernissage le 15/11 à 18h00. .

L’Artothèque Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 15 36 36 contact@normandielivre.fr

English : Exposition Henni Alftan | Les Boréales

Henni Alftan’s work stems from a deep engagement with the medium of painting, its methods and its history, resulting in images of everyday life that are both familiar and mysteriously elusive.

German : Exposition Henni Alftan | Les Boréales

Henni Alftans Arbeit entspringt einer tiefen Beschäftigung mit dem Medium der Malerei, ihren Methoden und ihrer Geschichte und führt zu Bildern des täglichen Lebens, die gleichzeitig vertraut und geheimnisvoll ungreifbar sind.

Italiano :

Il lavoro di Henni Alftan nasce da un profondo impegno con il mezzo pittorico, i suoi metodi e la sua storia, dando vita a immagini della vita quotidiana che sono allo stesso tempo familiari e misteriosamente sfuggenti.

Espanol :

La obra de Henni Alftan nace de un profundo compromiso con el medio pictórico, sus métodos y su historia, y da como resultado imágenes de la vida cotidiana que son a la vez familiares y misteriosamente evasivas.

L’événement Exposition Henni Alftan | Les Boréales Caen a été mis à jour le 2025-10-14 par Calvados Attractivité