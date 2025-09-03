EXPOSITION HENRI COMBY Montpellier

Ne manquez pas l’exposition « HENRI COMBY », du 03 septembre au 31 décembre 2025 au musée d’Art Brut à Montpellier.

Comby, originaire du Puy-en-Velay, puisa son inspiration dans la charcuterie familiale, les paysages volcaniques d’Auvergne et l’art sacré roman. Formé à l’atelier Jean Deyrolle (Académie Fernand Léger), il s’installa dans le Var à la fin des années 1950 après avoir voyagé. Toujours en quête de nouveaux matériaux et modes d’expression, il conserva néanmoins des thèmes récurrents la foi en l’homme, ses contradictions, la mort, la guerre et le hurlement, ce qui le rapprocha de l’art singulier et de l’art brut. En 1988, il créa l’atelier d’art du Centre Psychiatrique Henri Guérin de Pierrefeu.

Artiste inclassable, il participa aux grands salons (Jeune Sculpture, Salon de Mai, Réalités Nouvelles) et exposa notamment au Musée de l’Annonciade (1981), au Musée Saint Pierre de Lyon (1986), au Musée d’Art de Toulon (2002) ainsi que dans plusieurs galeries renommées.

Bon plan: Accès gratuit au musée d’Art Brut avec la City Card de l’Office de Tourisme !

Fermeture les lundis, mardis et jours fériés. .

1 rue Beau Séjour Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 79 62 22 contact@musee-artbrut-montpellier.com

English :

Don’t miss the « HENRI COMBY » exhibition, from September 03 to December 31 2025 at the Musée d’Art Brut in Montpellier.

German :

Verpassen Sie nicht die Ausstellung « HENRI COMBY », vom 03. September bis zum 31. Dezember 2025 im Musée d’Art Brut in Montpellier.

Italiano :

Non perdete la mostra « HENRI COMBY », dal 03 settembre al 31 dicembre 2025 al Musée d’Art Brut di Montpellier.

Espanol :

No se pierda la exposición « HENRI COMBY », del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 en el Museo de Arte Bruto de Montpellier.

