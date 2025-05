Exposition Henri Favre au Musée du Veinazès – Lacapelle-del-Fraisse, 17 mai 2025 07:00, Lacapelle-del-Fraisse.

Cantal

12 rue des fourmillères Lacapelle-del-Fraisse Cantal

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

de 6 ans à 14 ans

Début : 2025-05-17

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-05-17

2025-07-01

2025-09-01

Exposition d’Henri Favre » Les années 1950 d’un artisan dessinateur publicitaire »

L’affiche publicitaire se caractérise par son message clair avec une image et un slogan.

Dans le contexte consumériste des Trente Glorieuses (1945-1973), synonymes de prospérité économique et d’une réelle augmentation du pouvoir d’achat, la publicité redouble de stratégies pour s’adresser à tous les publics.

Les traits des dessinateurs se font plus incisifs, cherchant la concision, épurant le décor, allégeant les slogans pour laisser place à de grands aplats de couleurs.

Henri Favre (1921-2003) qui a commencé par signer ses dessins sous les pseudonymes de Longfellow puis de Clair, prend sa part parmi les publicitaires de cette époque.

Pour apprécier pleinement son talent, il faut replacer son travail dans le contexte historique de la société de consommation en plein essor. L’ingéniosité et la créativité artistique d’Henri Favre font que ses publicités sont devenues aujourd’hui des objets de collection.

Dans le cadre de son projet d’extension, le musée propose une exposition temporaire présentant un élément qui a marqué le 20ème siècle, à savoir la publicité 3 .

12 rue des fourmillères

Lacapelle-del-Fraisse 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 62 56 93 bernard.coste@musee-veinazes.com

English :

Henri Favre exhibition « The 1950s of an advertising designer »

German :

Ausstellung von Henri Favre « Die 1950er Jahre eines Handwerkers und Werbezeichners »

Italiano :

Mostra di Henri Favre « Gli anni ’50 di un designer pubblicitario »

Espanol :

Exposición de Henri Favre « Los años 50 de un diseñador publicitario »

