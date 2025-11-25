Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Personnes de plus de 65 ans, familles nombreuses,

jeunes de 18 à 25 ans, personnes en situation de

handicap, enseignants en activité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-25

fin : 2025-03-01

Date(s) :

2025-11-25

Le musée Maurice Denis présente sa nouvelle exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels, artiste nabi et dessinateur engagé, dont l’œuvre mêle art, presse et combat social.

.

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr

English :

The Maurice Denis Museum presents its new exhibition devoted to Henri-Gabriel Ibels, a Nabi artist and committed cartoonist whose work blends art, the press and social struggle.

German :

Das Musée Maurice Denis präsentiert seine neue Ausstellung über Henri-Gabriel Ibels, einen Nabi-Künstler und engagierten Zeichner, dessen Werk Kunst, Presse und sozialen Kampf miteinander verbindet.

Italiano :

Il Museo Maurice Denis presenta la nuova mostra dedicata a Henri-Gabriel Ibels, artista nabi e vignettista impegnato, il cui lavoro unisce arte, stampa e lotta sociale.

Espanol :

El Museo Maurice Denis presenta su nueva exposición dedicada a Henri-Gabriel Ibels, artista nabi y dibujante comprometido cuya obra combina arte, prensa y lucha social.

L’événement Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé Saint-Germain-en-Laye a été mis à jour le 2025-10-29 par Conseil Départemental des Yvelines