Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Le musée Maurice Denis présente sa nouvelle exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels, artiste nabi et dessinateur engagé, dont l’œuvre mêle art, presse et combat social.
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr
English :
The Maurice Denis Museum presents its new exhibition devoted to Henri-Gabriel Ibels, a Nabi artist and committed cartoonist whose work blends art, the press and social struggle.
German :
Das Musée Maurice Denis präsentiert seine neue Ausstellung über Henri-Gabriel Ibels, einen Nabi-Künstler und engagierten Zeichner, dessen Werk Kunst, Presse und sozialen Kampf miteinander verbindet.
Italiano :
Il Museo Maurice Denis presenta la nuova mostra dedicata a Henri-Gabriel Ibels, artista nabi e vignettista impegnato, il cui lavoro unisce arte, stampa e lotta sociale.
Espanol :
El Museo Maurice Denis presenta su nueva exposición dedicada a Henri-Gabriel Ibels, artista nabi y dibujante comprometido cuya obra combina arte, prensa y lucha social.
