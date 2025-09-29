Exposition Henri Moreau Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Exposition Henri Moreau

Exposition Henri Moreau

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-29

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-09-29

Exposition des archives de l’historien local Henri Moreau.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

English :

Exhibition of archives by local historian Henri Moreau.

German :

Ausstellung des Archivs des Lokalhistorikers Henri Moreau.

Italiano :

Mostra degli archivi dello storico locale Henri Moreau.

Espanol :

Exposición de los archivos del historiador local Henri Moreau.

