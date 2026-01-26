Exposition Henri Person Une personnalité tropézienne notoire Musée de l’Annonciade Saint-Tropez

Exposition Henri Person Une personnalité tropézienne notoire

L’exposition, organisée à l’occasion du centenaire de la disparition de Henri Person, revient sur la période tropézienne du peintre. Ami de Paul Signac et navigateur aguerri, il découvre Saint-Tropez vers 1900 et s’investit rapidement dans la vie locale.

The exhibition, organized to mark the centenary of Henri Person’s death, revisits the painter’s period in Saint-Tropez. A friend of Paul Signac and a seasoned sailor, he discovered Saint-Tropez around 1900 and quickly became involved in local life.

