Exposition Herb’en Loire à Thouaré-sur-Loire Médiathèque L’Expression Plurielle Thouaré-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-13 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit entrée libre Tout public

Pendant sa fermeture pour travaux, le Muséum propose une programmation Près de Chez Vous. Exposition Herb’en LoireDu 27 janvier au 4 mars 2026Thouaré-sur-Loire Comment ne pas retomber en enfance devant ces planches d’herbiers ? Retrouvés dans des muséums, dans des écoles ou dans le fond des greniers, ces feuillets de plantes, et autres collections étonnantes de graines, champignons, algues, mousses, bois sont de véritables trésors.Ils racontent l’histoire de ces hommes passionnés et amoureux des végétaux, ces savants partis en expéditions à la recherche de nouvelles espèces. Médiathèque L’Expression Plurielle – 23 Rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loireentrée libreHoraires : Mardi, vendredi : 16h-18h, mercredi : 10h-12h / 14h-18h, samedi : 10h-12h / 14h-16h / dimanche : 10h-12hTemps forts les 14 et 15 février 2025 : atelier cyanotype, visite en compagnie d’une guide naturaliste…

Médiathèque L’Expression Plurielle Thouaré-sur-Loire 44470

