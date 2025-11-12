Exposition Herb’en Loire La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Gratuit : oui Gratuit entrée libre Tout public

Le Muséum près de chez vousOuvert jusqu’au 3 novembre 2025, le Muséum s’engage également dès à présent dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.Expositions itinérantes, conférences et événements uniques seront au rendez-vous.********************************************Exposition Herb’en LoireDu 17 septembre au 14 novembre 2025Saint-HerblainComment ne pas retomber en enfance devant ces planches d’herbiers ?Retrouvés dans des muséums, dans des écoles ou dans le fond des greniers, ces feuillets de plantes, et autres collections étonnantes de graines, champignons, algues, mousses, bois sont de véritables trésors. Ils racontent l’histoire de ces hommes passionnés et amoureux des végétaux, ces savants partis en expéditions à la recherche de nouvelles espèces…Composée de quatre paravents, les visiteurs pourront venir admirer une partie de ces trésors.Informations pratiques• La Longère de la Bégraisière à Saint-Herblain• entrée libre• Permanences le mercredi, vendredi et 1er samedi du mois de 15h à 18h (17h à partir du 29/10) Samedi 20 septembre : 10h-12h / 14h à 18h Dimanche 21 septembre : 9h-12:30

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

0228252487