Exposition Herbes gourmandes & soignantes Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc

Arnay-le-Duc

Exposition Herbes gourmandes & soignantes

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-11-11 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La Maison Régionale des Arts de la Table vous ouvre les portes de sa nouvelle exposition thématique Herbes gourmandes et soignantes.

L’exposition 2026 invite à explorer les multiples usages des plantes médicinales et aromatiques. Observées, cultivées et étudiées depuis des millénaires, elles ont peu à peu trouvé leur place aussi bien dans l’art de soigner que dans celui de cuisiner. .

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 11 59 arts.de.la.table@wanadoo.fr

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English : Exposition Herbes gourmandes & soignantes

L’événement Exposition Herbes gourmandes & soignantes Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Pays Arnay-Liernais