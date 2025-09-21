Exposition « Héritage et Vision » et conférence Salle polyvalente de Vezels-Roussy Vezels-Roussy

Exposition « Héritage et Vision » et conférence Salle polyvalente de Vezels-Roussy Vezels-Roussy dimanche 21 septembre 2025.

Exposition « Héritage et Vision » et conférence 21 et 22 septembre Salle polyvalente de Vezels-Roussy Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-22T15:00:00 – 2025-09-22T17:30:00

Proposée par l’association Culture et Patrimoine, avec le soutien du Conseil Départemental du Cantal, cette exposition photographique retrace la vie et le parcours de Georges Pompidou.

Le dimanche à 15h, Denis Vieyres animera une conférence sur les racines cantaliennes du deuxième président de la Ve République.

Salle polyvalente de Vezels-Roussy 15130 Vezels-Roussy Vezels-Roussy 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association « Culture et Patrimoine » – Vezels-Roussy