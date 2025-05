Exposition Hervé Martin Le Souffle de la Pierre – Maison Saint-Yves Saint-Brieuc, 6 juin 2025 09:00, Saint-Brieuc.

Côtes-d’Armor

Exposition Hervé Martin Le Souffle de la Pierre Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

La Maison Saint Yves accueille une exposition du photographe amateur trécorrois Hervé Martin. Une quarantaine de clichés noirs et blancs rendent hommage au travail des sculpteurs qui ont œuvré au chantier titanesque de la Vallée des Saints, à Carnoët en Bretagne.

Depuis plus de 10 ans, Hervé Martin accompagne régulièrement le travail des sculpteurs (des premiers trous effectués au perforateur sur des blocs de granit de plus de 20 tonnes jusqu’aux ultimes finitions). Il propose une immersion au plus près de ces artistes réalisant des sculptures monumentales de plus de 4 mètres de hauteur en seulement quatre semaines, dans le bruit, la poussière et l’humidité́. .

