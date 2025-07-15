Exposition Hier, notre école rue du Traon Dirinon

Début : 2025-07-15 14:30:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-07-15 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 2025-09-28

Venez retrouver l’ambiance de votre école.

Notre salle d’exposition se transforme en salle de classe des périodes 1930 à 1980, avec son tableau noir, ses grandes affiches d’observation, ses pupitres… les blouses…

Et les fournitures qui évoluent. Les porte-plumes, les buvards (collection de buvards publicitaire), les manuels, cahiers de quelques décennies, etc…

Tant de souvenirs à retrouver.

une belle occasion de transmettre !

A la grange L’école sur la période 1930 à 1980 (Derniers jours de l’exposition temporaire) Vous replongerez dans vos souvenirs d’écolier en retrouvant , les objets, les fournitures, les manuels et au mur les affiches d’élocution bien sûr le tableau noir ! Vous pourrez reprendre l’écriture au porte-plume.

A la maison mobilier, lits-clos, vaisselier, objets de la vie quotidienne, costumes de la région, documents, photos (fin 1800 au milieu 1900) l’occasion d’échanger et de transmettre ! .

rue du Traon Musée Ti Gwechall Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 6 11 62 11 66

