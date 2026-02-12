Exposition Histoire de famille Rue Saint-Sauveur Vernon

Exposition Histoire de famille

Maison du Temps Jadis Vernon

2 générations d’artistes à la Maison du Temps Jadis

Alexandra Engel s’est mise à peindre des paysages oniriques en petits formats.

Un marchand allemand, Thomas Fabre a été séduit par ses réalisations et lui en a demandé d’autres. Une carrière artistique s’est dessinée pour elle. J’ai réalisé des décors de théâtre, des mobiles. J’ai travaillé avec des architectes , explique Alexandra.

Elle a aussi réalisé des empreintes de feuillage avec des pigments directs. On a toujours adoré la nature. On voyageait de la Bretagne jusqu’aux États-Unis et par la suite avec mon mari, on allait dans des forêts primaires , rappelle Alexandra.

Le dessin de l’acier m’inspire et après je retravaille avec des tissus, de la poudre d’or et je ressoude la fleur à la tige. Il faut beaucoup de patience. C’est un travail de longue haleine. J’ai beaucoup adapté les techniques de gravure de papier sur la toile , explicite Alexandra qui s’inspire, finalement, beaucoup des techniques de son père.

Ilan Engel

Né à New-York

Vit et travaille à Paris

Ilan Engel passe son enfance à New York où son père, peintre, l’amène à côtoyer le milieu artistique du Village. C’est en France qu’il se forme à la photographie au sein de l’armée de l’air où il sera recruté comme technicien photographe. Il se dirige alors vers la presse et la publicité et se confronte à l’immédiateté du rapport à l’image en dirigeant la communication d’un magazine d’actualité culturelle. Depuis dix ans il collabore à la production et à la diffusion de la photographie plasticienne, auprès d’artistes internationaux tout en développant une pratique de la photographie où l’émotion et la contemplation s’entremêlent dans des questionnements environnementaux et scientifiques.

Nissan Engel

Graveur, peintre, sculpteur vitrailliste, lithographe, Nissan Engel est né à Haïfa en 1931 Décédé en 2016, et a vécu les dernières années de sa vie à Houlbec-Cocherel (Eure).

Après avoir vécu plusieurs années à New York, il a choisi de s’installer à Paris.Son Style à la fois lyrique et mystique est l’expression d’un sens extraordinaire des couleurs et d’une parfaite maitrise technique.

L’espace pictural est ici le lieu de l’action, du dialogue, des contradictions et correspondances internes des objets.

Les éléments qui le composent, en mouvance perpétuelle, sont détournés de leur valeur habituelle pour devenir pouvoir d’évocation

Ses sujets de prédilection sont la musique et l’Opéra .

