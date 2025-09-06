Exposition « Histoire de la mer » Maison de la bd Blois

Exposition « Histoire de la mer » Maison de la bd Blois 6 septembre – 31 octobre entrée gratuite

Présentation des planches originales de l’album

Commissariat éd. Les Arènes

Proposée dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire

L’exposition retrace les grandes étapes de l’exploration, de la conquête puis de l’exploitation des mers par l’humanité depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Pêche, voyages, commerce, guerres, l’homme a toujours voulu s’approprier cet élément indomptable et nourricier. En retour la mer a inspiré nos imaginaires, nos croyances, et façonné notre mode de vie. L’exposition aborde également la mer sous une perspective contemporaine. Marées noires, recherches dans les fonds marins, questions climatiques et met en lumière les enjeux et les limites de notre histoire maritime et son avenir.

Ouverture exceptionnelle les dimanches 21 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine et 12 octobre dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Début : 2025-09-06T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T17:30:00.000+01:00

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Centre Blois 41000 Loir-et-Cher