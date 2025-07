Exposition Histoire de la monnaie Boussac

Exposition Histoire de la monnaie Boussac vendredi 1 août 2025.

Exposition Histoire de la monnaie

Boussac Aveyron

Début : Dimanche 2025-08-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-01

Un peu d’histoire pour booster votre culture générale !

Venez découvrir l’histoire de la monnaie, avec un focus sur 1945.

Un jeu de piste est prévu pour les enfants, avec cadeau à la clef ! .

Boussac 12160 Aveyron Occitanie

English :

A little history to boost your general knowledge!

German :

Ein bisschen Geschichte, um Ihre Allgemeinbildung anzukurbeln!

Italiano :

Un po’ di storia per migliorare la vostra conoscenza generale!

Espanol :

Un poco de historia para aumentar sus conocimientos generales

