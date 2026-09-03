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Exposition « Histoire de la mosaïque » Maison de la Mosaïque Contemporaine Paray-le-Monial

lundi 5 octobre 2026 · Maison de la Mosaïque Contemporaine · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Maison de la Mosaïque Contemporaine
Adresse
15b quai de l'Industrie
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition « Histoire de la mosaïque »

Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-10-05

La mosaïque a une longue histoire, qui s’étale sur 5000 ans, les premières traces d’association de matériaux divers pour décorer des surfaces datant de la période sumérienne (3000 avant notre ère).
Depuis les mosaïques de galets, ouvrages utilitaires ayant pour but de rendre les sols propres et solides, nombreuses ont été les étapes et les avatars de cette technique artistique.
Jusqu’à la mosaïque contemporaine, à la promotion de laquelle la Maison de la Mosaïque Contemporaine de Paray-Le-Monial se consacre depuis 25 ans: un art qui offre aux artistes créateurs des potentialités d’expression illimitées.   .

Maison de la Mosaïque Contemporaine 15b quai de l’Industrie Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 83 13  contact@maisondelamosaique.org

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English : Exposition « Histoire de la mosaïque »

L’événement Exposition « Histoire de la mosaïque » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-03 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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