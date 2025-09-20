Exposition « Histoire de rue » à la Maison de l’archéologie de Mâcon Maison de l’archéologie Mâcon

Réservation conseillée pour les balades théâtralisées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison de l’archéologie, siège du Groupement Archéologique du Mâconnais (GAM) et bureau d’accueil de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Dans le hall, vous pourrez découvrir l’exposition Histoire de rue, qui présente les publications des imprimeries Protat et Buguet-Comptour traitant de l’archéologie mâconnaise ainsi que les fouilles de l’imprimeur Jules Protat sur la nécropole gallo-romaine en 1886. Tel un clin d’œil, l’exposition présente également les objets découverts lors de la fouille de 1987 réalisée à l’occasion de la démolition de l’imprimerie Protat qui a laissé place à l’immeuble Le Claridge (place Tourneloup). L’association Polysémie contemporaine proposera également des panneaux présentant les rues dont les noms sont porteurs de l’histoire de la ville.

Rendez-vous sur le parvis pour le départ des balades théâtralisées (de 10h à 14h uniquement). En compagnie de la troupe mâconnaise Le Théâtre de l’Inattendu, laissez-vous conter la petite et la grande histoire des rues de Mâcon, voisines de la Maison de l’archéologie.

Durant tout le week-end, venez échanger avec l’Inrap sur les métiers de l’archéologie et vous familiariser avec l’archéologie préventive grâce à l’archéomaquette sur le parvis. Du diagnostic à la fouille, saurez-vous interpréter et dater des vestiges archéologiques ?

Maison de l’archéologie 13 rue Sénecé, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 40 25 17 https://macon71groupearcheologie.com/ https://www.facebook.com/people/Groupement-arch%C3%A9ologique-du-m%C3%A2connais/100064454448695/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 04 79 15 »}] Construite vers 1860, la chapelle des Récollets abrite depuis 1993 la Maison de l’Archéologie. Ce bâtiment qui appartient à la ville de Mâcon est le siège du Groupement Archéologique du Mâconnais (GAM) et accueille un bureau de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Dans ses locaux, sont conservés le mobilier et la documentation issus des fouilles archéologiques mâconnaises ainsi qu’une partie des collections archéologiques du musée. Accès piéton uniquement | Parking Saint-Pierre à proximité.

© Com’air / Inrap