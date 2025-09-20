Exposition – Histoire de Saint Pabu Ancienne école publique de L’Aber-Benoît Saint-Pabu

Exposition – Histoire de Saint Pabu Ancienne école publique de L’Aber-Benoît Saint-Pabu samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition sur l’histoire de Saint-Pabu, depuis 5000 ans

à travers ses constructions, mégalithes, tombeaux, manoirs, moulins, aqueduc, son trésor.

Présentation d’une maquette relief 3D 1/2000 de Saint-Pabu et ses constructions en 1842 : surprenant !

Ancienne école publique de L’Aber-Benoît 57 rue du Bourg 29830 Saint-Pabu Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne https://ancetres-terres-abers.jimdofree.com/ Exposition d’une maquette relief 3D de Saint-Pabu en 1942 Parking devant la salle d’exposition

@ATA