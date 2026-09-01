Exposition : Histoire des récompenses agricoles Archives Municipales Remiremont

Informations pratiques

Remiremont

Exposition : Histoire des récompenses agricoles

Archives Municipales 4 place Christian Poncelet Remiremont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 13:30:00

fin : 2027-01-07 17:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Histoire des Récompenses Agricoles : deux siècles de vie rurale, d’art et de mémoire paysanne

La Ville de Remiremont et Philippe Javelot présentent une exposition consacrée à deux siècles d’histoire des récompenses agricoles françaises.

À travers une collection exceptionnelle d’objets d’art, découvrez l’histoire des Comices agricoles, concours, Primes d’Honneur et décorations officielles, ainsi que l’évolution des pratiques et des traditions du monde rural.

Le parcours présente notamment les récompenses liées à l’horticulture, la viticulture, l’aviculture, l’apiculture, les concours d’animaux et de chevaux, ainsi que les distinctions de la Société d’Émulation des Vosges.

L’exposition met également à l’honneur Jules Méline, figure emblématique de Remiremont, à l’origine de la création de l’Ordre du Mérite Agricole en 1883.

Entrée libre et gratuiteTout public

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Archives Municipales 4 place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 62 42 17

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English :

History of Agricultural Awards: Two Centuries of Rural Life, Art, and Peasant Heritage

The City of Remiremont and Philippe Javelot present an exhibition dedicated to two centuries of French agricultural awards.

Through an exceptional collection of art objects, discover the history of agricultural fairs, competitions, honorary awards, and official decorations, as well as the evolution of rural practices and traditions.

The exhibition features, in particular, awards related to horticulture, viticulture, poultry farming, beekeeping, livestock and horse competitions, as well as the awards from the Société d’Émulation des Vosges.

The exhibition also honors Jules Méline, an iconic figure from Remiremont, who was instrumental in the creation of the Order of Agricultural Merit in 1883.

Free admission

L’événement Exposition : Histoire des récompenses agricoles Remiremont a été mis à jour le 2026-09-11 par REMIREMONT – PLOMBIERES – TOURISME