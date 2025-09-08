Exposition Histoire des sous-marins français Châtellerault

211 Grand rue de Chateauneuf Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-16

2025-09-08 2025-09-09 2025-09-10 2025-09-11 2025-09-12 2025-09-15 2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03

Le centre de Châtellerault du Service historique de la Défense vous propose de plonger en immersion dans l’histoire des sous-marins français au Centre des archives de l’armement et du personnel civil, situé dans l’ancienne manufacture d’armes de Châtellerault.

Capables aujourd’hui d’opérer furtivement partout dans le monde, source de fascination, ces géants des mers, acteurs majeurs de la défense de notre souveraineté, ont toujours été à la pointe de l’innovation technique et technologique. Rassemblant plus d’une centaine de documents originaux, la plupart inédits, et enrichie par de nombreux prêts d’objets, cette exposition raconte plus de cent ans d’histoire sous-marine, avec ses succès et ses drames, depuis les premiers submersibles de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’ère atomique. .

