Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda
Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda mardi 24 mars 2026.
Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix
Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-03-24
Le Salon du Livre Jeunesse de Sarlat honore le thème l’imaginaire pour l’édition 2026.
Poussez les portes de la Médiathèque pour y découvrir le travail d’illustration de l’un des auteurs illustrateurs invités au Salon par la section de l’Amicale Laïque, Sibylle Delacroix.
Publiée depuis vingt-cinq ans chez les plus grands éditeurs jeunesse, elle manie avec dextérité le crayon. Elle s’attache à la profondeur du trait avec douceur et précision.
Une sélection de deux albums jeunesse évoque rêverie et imaginaire
L’heure de la sieste (2022 Mijade): une petite fille en vacances chez sa grand-mère se trouve à ce moment particulier des petits qui ne sont pas prêts à s’endormir…
Graines de sable (2017 Bayard Jeunesse): l’imaginaire des enfants se nourrit à l’occasion d’un retour de vacances au bord de la mer où un peu de sable est resté au fond d’une chaussure… .
Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 11 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir