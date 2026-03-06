Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix Médiathèque de Sarlat Sarlat-la-Canéda

Exposition Histoire d’Imaginer de Sybille Delacroix

Médiathèque de Sarlat 7, Rue Jean-Baptiste Delpeyrat Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-11

Le Salon du Livre Jeunesse de Sarlat honore le thème l’imaginaire pour l’édition 2026.

Poussez les portes de la Médiathèque pour y découvrir le travail d’illustration de l’un des auteurs illustrateurs invités au Salon par la section de l’Amicale Laïque, Sibylle Delacroix.

Publiée depuis vingt-cinq ans chez les plus grands éditeurs jeunesse, elle manie avec dextérité le crayon. Elle s’attache à la profondeur du trait avec douceur et précision.

Une sélection de deux albums jeunesse évoque rêverie et imaginaire

L’heure de la sieste (2022 Mijade): une petite fille en vacances chez sa grand-mère se trouve à ce moment particulier des petits qui ne sont pas prêts à s’endormir…

Graines de sable (2017 Bayard Jeunesse): l’imaginaire des enfants se nourrit à l’occasion d’un retour de vacances au bord de la mer où un peu de sable est resté au fond d’une chaussure… .

