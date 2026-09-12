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AGENDA · Prayssac

Exposition Histoire du cinéma Louis Malle Prayssac

samedi 19 septembre 2026 · Prayssac

Exposition Histoire du cinéma Louis Malle Prayssac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
6 Place Dutours
Ville
46220 Prayssac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Prayssac

Exposition Histoire du cinéma Louis Malle

6 Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.

Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.

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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19 

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English :

Discover an exhibition dedicated to the history of Louis Malle’s films, from his debut in 1957 to the present day.

L’événement Exposition Histoire du cinéma Louis Malle Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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