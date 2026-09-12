Exposition Histoire du cinéma Louis Malle Prayssac
samedi 19 septembre 2026 · Prayssac
Informations pratiques
Prayssac
Exposition Histoire du cinéma Louis Malle
6 Place Dutours Prayssac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.
Découvrez une exposition consacrée à l’histoire du cinéma Louis Malle, de sa création en 1957 à aujourd’hui.
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6 Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 9 65 01 86 19
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English :
Discover an exhibition dedicated to the history of Louis Malle’s films, from his debut in 1957 to the present day.
L’événement Exposition Histoire du cinéma Louis Malle Prayssac a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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