EXPOSITION HISTOIRE DU JEU DE BALLE AU SPORT TAMBOURIN Maison Départementale des Sports Montpellier

Maison Départementale des Sports 66, esplanade de l'égalité Montpellier Hérault

Début : 2026-03-19

fin : 2026-05-15

2026-03-19

La Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin présente, en collaboration avec Hérault Sport et le concours du Département de l’Hérault l’exposition Histoire du jeu de balle au sport tambourin .

Celle-ci retrace l’aventure singulière et l’évolution de ce sport typiquement héraultais.

Le vernissage aura lieu le

Jeudi 19 mars à 18h30,

Atrium de la Maison Départementale des Sports

Nelson Mandela .

En présence de Patricia Ganivenq, Présidente de la Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin.

Lieu Atrium de la Maison Départementale des Sports Nelson Mandela

Horaires Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 19h .

Maison Départementale des Sports 66, esplanade de l'égalité Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 42 50 09 secffjbt@gmail.com

