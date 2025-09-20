Exposition « Histoire du pont et de l’église des Jacobins » Cahors

Exposition « Histoire du pont et de l’église des Jacobins »

40 cours Labrousse Cahors Lot

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La curiosité est un bien joli défaut quand il s’agit de découvrir une part d’histoire de ton quartier. Retrouvons-nous le 20 et 21 septembre à l’ancienne gare de Cabessut pour une rétrospective en images … .

40 cours Labrousse Cahors 46000 Lot Occitanie cabasso46000@gmail.com

English :

Curiosity is a great trait when it comes to discovering a piece of your neighborhood’s history

German :

Neugier ist ein schöner Fehler, wenn es darum geht, einen Teil der Geschichte deines Viertels zu entdecken

Italiano :

La curiosità è una grande caratteristica quando si tratta di scoprire un pezzo di storia del proprio quartiere

Espanol :

La curiosidad es un gran rasgo cuando se trata de descubrir un pedazo de la historia de tu barrio

