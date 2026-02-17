Exposition Histoire du Tour de Chantenay Mairie de Chantenay Nantes
lundi 19 octobre 2026 · Mairie de Chantenay · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-19 –
Gratuit : oui Tout public
par le Métallo Sport Chantenay Nantes Athlétisme et les étudiants du Master Histoire Publique de Nantes Université, avec le soutien de la Ville de Nantes A l’occasion de la 100e édition du Tour de Chantenay le 25 octobre 2026, venez découvrir l’exposition autour de l’histoire du Tour de Chantenay dans 5 lieux emblématiques de la course : la Mairie de Chantenay, la Place Jean Macé, le Parc des Oblates (entrée Nord), en haut des marches de la butte Sainte-Anne et le Jardin Extraordinaire (entrée Ouest).
Mairie de Chantenay Nantes 44100
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