Exposition Histoire du Tour de Chantenay Mairie de Chantenay Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-19 –

Gratuit : oui Tout public

par le Métallo Sport Chantenay Nantes Athlétisme et les étudiants du Master Histoire Publique de Nantes Université, avec le soutien de la Ville de Nantes A l’occasion de la 100e édition du Tour de Chantenay le 25 octobre 2026, venez découvrir l’exposition autour de l’histoire du Tour de Chantenay dans 5 lieux emblématiques de la course : la Mairie de Chantenay, la Place Jean Macé, le Parc des Oblates (entrée Nord), en haut des marches de la butte Sainte-Anne et le Jardin Extraordinaire (entrée Ouest).

Mairie de Chantenay Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Mairie de Chantenay et trouvez le meilleur itinéraire

