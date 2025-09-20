Exposition « Histoire d’une restauration » Mairie de Saint-Jeannet Saint-Jeannet

Exposition « Histoire d’une restauration » Mairie de Saint-Jeannet Saint-Jeannet samedi 20 septembre 2025.

Exposition « Histoire d’une restauration » 20 et 21 septembre Mairie de Saint-Jeannet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez en photos le chantier de restauration de l’impressionnant tableau « Les mystères du Rosaire » de Jacques Viany

Renseignements au 04 89 97 84 00 ou serviceculture@saintjeannet.com

Mairie de Saint-Jeannet 54 Rue du Château saint jeannet 06640 Saint-Jeannet Saint-Jeannet 06640 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 59 49 45 https://www.saintjeannet.org/ [{« link »: « mailto:serviceculture@saintjeannet.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025