Exposition « Histoire et architecture du Théâtre Monsigny » 20 et 21 septembre Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Parcourez l’évolution du théâtre municipal, de la 1e construction en 1827 à sa rénovation contemporaine.

Dans le hall du théâtre

En partenariat avec le Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer

Découvrez aussi les affiches et cartes postales du théâtre, illustrées par l’agence Wim (en vente)

Renseignements : théâtre Monsigny 03 21 87 37 15

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321873715 http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/boulogne-par-themes/culture/salles-de-spectacle/joomlannuaire/fiche/24-le-theatre-monsigny/30-salles-de-spectacles Théâtre municipal de la ville de Boulogne-sur-Mer.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Boulogne-sur-Mer