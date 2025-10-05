Exposition Histoire Géologique de la Haute-Loire Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

Exposition Histoire Géologique de la Haute-Loire

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Venez découvrir le patrimoine géologique de la Haute-Loire, en visite libre ou guidée, grâce à 11 panneaux pédagogiques et la présentation des divers types de roches et minéraux présents sur le département. Par le Groupe Géologique de la Haute-Loire.

Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40

English :

Come and discover the geological heritage of the Haute-Loire, on a self-guided or guided tour, thanks to 11 educational panels and a presentation of the various types of rocks and minerals found in the département. By the Groupe Géologique de la Haute-Loire.

German :

Entdecken Sie das geologische Erbe der Haute-Loire bei einer freien oder geführten Besichtigung anhand von 11 pädagogischen Tafeln und der Vorstellung der verschiedenen Gesteinsarten und Mineralien, die im Departement vorkommen. Von der Groupe Géologique de la Haute-Loire.

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio geologico della Haute-Loire, con una visita autonoma o guidata, grazie a 11 pannelli didattici e alla presentazione dei vari tipi di rocce e minerali presenti nel dipartimento. A cura del Groupe Géologique de la Haute-Loire.

Espanol :

Venga a descubrir el patrimonio geológico del Alto Loira, en una visita autoguiada o guiada, gracias a 11 paneles didácticos y una presentación de los distintos tipos de rocas y minerales que se encuentran en el departamento. A cargo del Groupe Géologique de la Haute-Loire.

