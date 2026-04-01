Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Hôtel du Département Le Puy-en-Velay
Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Hôtel du Département Le Puy-en-Velay vendredi 24 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo
Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-24 08:00:00
fin : 2026-09-03 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
L’exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo vous attend à la galerie Jean-Claude Simon, à l’Hôtel du Département.
.
Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 43 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Histoire naturelle exhibition by Armel Jullien and Carolo awaits you at the Jean-Claude Simon gallery, Hôtel du Département.
L’événement Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Exposition « FRAGILITY : beauté et fragilité du vivant », IRIDAT Centre d’Enseignement de la Dentelle au Fuseau, Le Puy-en-Velay 11 avril 2026
- Visite guidée Lever de soleil gourmand au Mézenc RDV au parking des Estables (devant l’office de Tourisme) Le Puy-en-Velay 12 avril 2026
- La ferme s’invite en ville Le Puy-en-Velay 12 avril 2026
- H2O Trail De ville en fermes Le Puy-en-Velay 12 avril 2026
- Théâtre du Mayapo Entre nos mains Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay 17 avril 2026