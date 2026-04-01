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Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Hôtel du Département Le Puy-en-Velay

Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Hôtel du Département Le Puy-en-Velay vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Hôtel du Département

Adresse : 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : 2026-04-24T08:00:00

Fin : 2026-09-03T17:30:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo

Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-24 08:00:00
fin : 2026-09-03 17:30:00

Date(s) :
2026-04-24

L’exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo vous attend à la galerie Jean-Claude Simon, à l’Hôtel du Département.
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Hôtel du Département 1 Place Monseigneur de Galard Galerie Jean Claude Simon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 43 43 

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English :

The Histoire naturelle exhibition by Armel Jullien and Carolo awaits you at the Jean-Claude Simon gallery, Hôtel du Département.

L’événement Exposition Histoire naturelle d’Armel Jullien et Carolo Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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