Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION : HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI – JEP 2026

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Conçue par les Voies Navigables de France, cette exposition vous invite à découvrir l’histoire du canal du Midi, ses usages au fil du temps, son impact sur les territoires et les paysages et les enjeux de sa préservation aujourd’hui.

Conçue par les Voies Navigables de France, cette exposition vous invite à découvrir l’histoire du canal du Midi, ses usages au fil du temps, son impact sur les territoires et les paysages et les enjeux de sa préservation aujourd’hui. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : EXPOSITION : HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI – JEP 2026

Organized by Voies Navigables de France, this exhibition invites you to discover the history of the Canal du Midi, its uses over time, its impact on the surrounding areas and landscapes, and the challenges of preserving it today.

L’événement EXPOSITION : HISTOIRE, PAYSAGES ET TERRITOIRES DU CANAL DU MIDI – JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34