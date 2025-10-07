Exposition Histoire(s) d’archi(s) en Occitanie Office de Tourisme Val de Gers Masseube

Exposition Histoire(s) d’archi(s) en Occitanie Office de Tourisme Val de Gers Masseube mardi 7 octobre 2025.

Exposition Histoire(s) d’archi(s) en Occitanie 7 – 31 octobre Office de Tourisme Val de Gers Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T09:30:00 – 2025-10-07T12:30:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00 – 2025-10-31T18:00:00

À l’occasion des 40 ans de la loi sur l’Architecture de 1977, les CAUE d’Occitanie ont réalisé collectivement, l’exposition 40 ans /40 bâtiments en Occitanie, sous la forme d’un parcours autour de 40 édifices publics et privés, illustrant l’histoire de l’architecture régionale, de 1977 à 2017, tous situés sur les treize départements qui composent la région Occitanie (1 bâtiment par année et 2 à 3 bâtiments par département).

Parmi ces bâtiments, deux se situent dans le Gers, il s’agit du Lycée agri-viticole à Riscle et le Centre d’innovation et de recherche circassien à Auch.

Office de Tourisme Val de Gers 2 avenue Jules Duffort, 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie 05 62 66 12 22 https://www.valdegerstourisme.fr/ https://www.facebook.com/valdegers.tourisme parking gratuit

À l’occasion des 40 ans de la loi sur l’Architecture de 1977, les CAUE d’Occitanie ont réalisé collectivement, l’exposition 40 ans /40 bâtiments en Occitanie, sous la forme d’un parcours autour de 40…

©CAUE Occitanie