Exposition Histoires de Noël de Mur-de-Barrez et du monde entier Pôle multiservices de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez

Exposition Histoires de Noël de Mur-de-Barrez et du monde entier

Pôle multiservices de Mur-de-Barrez 100 rue de l’église Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-20

Laura expose son incroyable collection de figurines de Noël et nous raconte la façon dont Noël est célébré dans le monde.

Dans la salle d’exposition du Pôle Multi-services, un moment enchanteur vous attend Pères Noël, figurines, Saint-Nicolas ou Santa Claus, des modèles rapportés de nombreux voyages… La magie de Noël vous est expliquée par de petites pancartes, ou par Laura en direct lors de ses visites guidées ! Un tour du monde … depuis Mur-de-Barrez !

L’expo est en partie visible depuis le jardin de Marie (hors horaires d’ouverture).

Organisé par le réseau de lecture Aubrac Carladez Viadène. .

Pôle multiservices de Mur-de-Barrez 100 rue de l’église Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 7 56 36 03 77 mediatheque.carladez@ccacv.fr

English :

Laura displays her incredible collection of Christmas figurines and tells us how Christmas is celebrated around the world.

