Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET Galerie L’APP’ART Périgueux
Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET Galerie L’APP’ART Périgueux lundi 19 janvier 2026.
Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET
Galerie L’APP’ART 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-19 2026-01-26
La galerie associative L’APP’ART vous invite à sa prochaine exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier Gilet,
artiste peintre.
Ainsi qu’au vernissage le mardi 20 janvier à 18h30 et à la rencontre-échange à la suite.
Tous les jours sauf le dimanche.
Cette série d’œuvres fait partie d’un travail commencé en 2017, intitulé Metamorphosis .
La série Metamorphosis traite de l’irruption de l’esprit dionysiaque en tant que force de transformation dans un monde en perdition, aux émotions figées, aux loisirs superficiels. .
Galerie L’APP’ART 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET
L’événement Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET Périgueux a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Communal de Périgueux