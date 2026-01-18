Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET Galerie L’APP’ART Périgueux

Exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier GILET

La galerie associative L’APP’ART vous invite à sa prochaine exposition Histoires du peuple-oiseau de Olivier Gilet,

artiste peintre.

Ainsi qu’au vernissage le mardi 20 janvier à 18h30 et à la rencontre-échange à la suite.

Tous les jours sauf le dimanche.

Cette série d’œuvres fait partie d’un travail commencé en 2017, intitulé Metamorphosis .

La série Metamorphosis traite de l’irruption de l’esprit dionysiaque en tant que force de transformation dans un monde en perdition, aux émotions figées, aux loisirs superficiels. .

Galerie L’APP’ART 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org

