Exposition histoires naturelles des animaux imaginaires, bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac samedi 21 février 2026.
Début : 2026-02-21
fin : 2026-03-07
Identifier les différentes espèces de dragons et de rhinogrades et apprendre à reconnaître le son envoûtant d’un Sadhawar. Grâce à cette exposition, découvrez le vaste règne des animaux imaginaires. Tiré de l’album Histoires naturelles des animaux imaginaires de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak paru chez Actes Sud junior.
Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32
English :
Identify the different species of dragons and rhinogrades and learn to recognize the bewitching sound of a Sadhawar
