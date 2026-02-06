Exposition histoires naturelles des animaux imaginaires, bibliothèque de Capdenac-le-Haut

Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-21

Identifier les différentes espèces de dragons et de rhinogrades et apprendre à reconnaître le son envoûtant d’un Sadhawar

Identifier les différentes espèces de dragons et de rhinogrades et apprendre à reconnaître le son envoûtant d’un Sadhawar. Grâce à cette exposition, découvrez le vaste règne des animaux imaginaires. Tiré de l’album Histoires naturelles des animaux imaginaires de Damien Laverdunt et Hélène Rajcak paru chez Actes Sud junior.

.

Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Identify the different species of dragons and rhinogrades and learn to recognize the bewitching sound of a Sadhawar

L’événement Exposition histoires naturelles des animaux imaginaires, bibliothèque de Capdenac-le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Figeac