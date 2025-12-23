EXPOSITION Histoires vraies de peintures et sculptures à la Galerie de La Filature Galerie de La Filature Ronchamp
EXPOSITION Histoires vraies de peintures et sculptures à la Galerie de La Filature Galerie de La Filature Ronchamp samedi 10 janvier 2026.
EXPOSITION Histoires vraies de peintures et sculptures à la Galerie de La Filature
Galerie de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-01-10
Exposition Histoires vraies de peintures et sculptures à La Galerie de La Filature de Ronchamp.
Cette exposition en entrée libre se déroule du 10 janvier au 28 mars. Vernissage le samedi 10 janvier à 17h
Visites du mercredi au samedi.
Alexandre Perrin sculpteur
Véronique Caritey peintre .
Galerie de La Filature 20b rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 03 41 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION Histoires vraies de peintures et sculptures à la Galerie de La Filature
L’événement EXPOSITION Histoires vraies de peintures et sculptures à la Galerie de La Filature Ronchamp a été mis à jour le 2025-12-18 par RONCHAMP TOURISME