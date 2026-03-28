Exposition historique Peurs et protections dans le passé Musée de Marzy Marzy

Exposition historique Peurs et protections dans le passé

Musée de Marzy 22 Place de l’Église Marzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Pour l’exposition historique de l’année 2026 présentée au Musée de Marzy, le thème PEURS a été choisi à partir d’un ouvrage magistral La peur en Occident de l’historien Jean Delumeau (1923-2020), professeur au Collège de France. Il lui a été ajouté le thème de rupture, celui de PROTECTIONS.

Dans la diversité des formes prises par la peur, il a été choisi les peurs spontanées collectives que les visiteurs de l’exposition peuvent découvrir grâce à des affiches explicatives et des documents photographiques:

-la peur de mourir de faim lors des crises céréalières d’origine météorologique, tel l’orage du 13 juillet 1788

– la peur des errants dont le nombre augmente en cas de disette (un dixième au moins de la population rurale)

– la peur de l’hiver glacial 1709, 1788 (Louis XVI distribue des aumônes)

– la peur des personnages inquiétants, de la forêt charbonniers et meneurs de loups

– les loups, terreurs des fermes

– la nuit en hiver, le temps de l’obscurité profonde écourtée par la veillée

– le déluge

Les visiteurs savent déjà par son histoire que la Loire est un fleuve violent. Il est rappelé ses crues dévastatrices du XIX° siècle, leurs origines.

Les déluges ont même marqué les peintres du XVI° au XIX° siècle.

Les Mariniers comme les populations des campagnes ont eu leurs protecteurs

le célèbre Saint-Nicolas, le protecteur intime suivre le marinier de la prière à ses marques de dévotion

le curé de la paroisse, interprète de la protection divine, on attend qu’il chasse les orages par les sons des cloches.

Les riverains sont protégés par les levées édifiées jusqu’à la fin du XVIII° siècle. Il n’est présenté que des levées nouvelles, au XVII° siècle dans le Val de Loire, au XVIII° siècle dans le Val de Nevers.

Chaque exposition historique au musée de Marzy est dotée de prêts du Musée de la Faïence et des Beaux Arts de Nevers qui augmentent l’intérêt porté par les visiteurs il est exposé Saint-Nicolas (statue, bouteille, saladier).

Rendez vous du 2 mai au 30 août 2026. .

Musée de Marzy 22 Place de l’Église Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 59 28 47 amis-du-musee-marzy@wanadoo.fr

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L’événement Exposition historique Peurs et protections dans le passé Marzy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Nevers