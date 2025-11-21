Exposition Hiver d’antan Mulhouse

Exposition Hiver d’antan

Les Archives de Mulhouse et de m2A vous invitent à plonger dans un univers où l’hiver n’est pas seulement une saison, mais une source d’inspiration, de réflexion et de mémoire. Les documents que nous avons

rassemblés en salle de lecture illustrent diverses facettes de l’hiver des descriptions poétiques des paysages enneigés aux correspondances évoquant les joies et les peines de cette période froide.

Chaque document, qu’il s’agisse de lettres, de photographies, ou de récits historiques, offre une fenêtre sur le passé et nous invite à réfléchir à notre propre relation avec cette saison si particulière. 0 .

