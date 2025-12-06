EXPOSITION HIVER SUBJECTIF Montpellier

EXPOSITION HIVER SUBJECTIF

28 Allée de l’Eubée Montpellier Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

La Galerie Olesya Lisa a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle exposition, intitulée Hiver Subjectif .

Notre exposition vous propose une plongée dans un hiver intime et émotionnel, où chaque œuvre invite à une perception personnelle et sensible.

Vernissage samedi 6 décembre

De 16h à 22h

Exposition du 6 au 20 décembre

Nous serons ravis de vous accueillir pour découvrir cette nouvelle sélection d’œuvres et partager un moment artistique chaleureux en plein cœur de Montpellier.

Jeu Concours Magique de Noël

La Galerie Olesya Lisa prolonge son jeu concours jusqu’au 24 décembre et vous invite à nous rendre visite pour tenter de gagner des lots exceptionnels !

Comment participer ?

1. Visitez notre galerie.

2. Effectuez un achat.

3. Tentez de gagner ! .

28 Allée de l’Eubée Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Galerie Olesya Lisa is pleased to announce its new exhibition, entitled Hiver Subjectif .

Our exhibition invites you to plunge into an intimate and emotional winter, where each work invites a personal and sensitive perception.

