Exposition Hivers à la grange La grange aux arts Champniers

Exposition Hivers à la grange

La grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers Charente

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-06

La Grange accueille l’exposition Hiver à La Grange. Trois artistes, Aline Pillenière sculptures en bois, Denis Mousset peintures instinctives et Chloé Mousset-Becouze Photographie.

+33 5 45 68 67 63

English :

La Grange hosts the exhibition Hiver à La Grange. Three artists, Aline Pillenière wood sculptures, Denis Mousset instinctive paintings and Chloé Mousset-Becouze photography.

