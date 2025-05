EXPOSITION HOLY RIVER GALERIE DE L’ANCIEN COURRIER – Montpellier, 5 juin 2025 07:00, Montpellier.

La galerie est très heureuse de vous annoncer l’exposition Holy river de Magí Puig du 05 juin au 05 juillet. Le vernissage aura lieu à la galerie en sa présence jeudi 05 juin à partir de 18h.

Dans des scènes familières de bord de mer ou bien dans des contrées lointaines, une lumière puissante caractérise chacune de ses toiles.

Pour la première fois, Magí Puig traduit en peinture le choc coloré rencontré en Inde. Bien que la couleur douce de son sable et ses ocres soient une constante, nous vous invitons aussi à découvrir la palette qui s’invite dans les toutes nouvelles œuvres de l’artiste catalan cher à notre cœur.

Magí Puig en perpétuelle recherche nous montre dans cette exposition son audace dans les compositions et une lumière implacable, aux textures onctueuses uniques.

Fidèle à la Galerie de l’Ancien Courrier de Montpellier depuis plus de trente ans, le peintre connait par ailleurs un succès incessant, touchant universellement le public des lieux où il expose (Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Asie). Comme le dit Alex Susanna, écrivain et grand connaisseur d’art contemporain (1957-2024) un tel succès ne vient pas par hasard ou par accident, cela signifie simplement que Magí Puig est un artiste différent, qui a un regard particulier, incisif et reconnaissable sur le monde et la vie qui y bat. Par conséquent au-delà des sujets qu’il peint habituellement figures, intérieurs, plages, marchés et villes partout dans le monde- ce qui compte vraiment, c’est la façon dont il les assimile, bien plus que de simples sujets, et nous les présente complètement transfigurés, dotés d’une autonomie plastique et en même temps d’une énergie chromatique croissante qui est souvent hypnotique et déroutante .

Ouverture du mardi au jeudi 14h- 18h30

Vendredi et samedi 10h-12h30 / 14h 18h30 .

3, rue de l’Ancien Courrier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 71 88 contact@galerieanciencourrier.com

English :

The gallery is delighted to announce the exhibition « Holy river » by Magí Puig from June 05 to July 05. The vernissage will take place at the gallery in his presence on Thursday June 05 from 6pm.

German :

Die Galerie freut sich sehr, die Ausstellung « Holy river » von Magí Puig vom 05. Juni bis zum 05. Juli ankündigen zu können. Die Vernissage findet in der Galerie in seiner Anwesenheit am Donnerstag, den 05. Juni ab 18 Uhr statt.

Italiano :

La galleria è lieta di annunciare la mostra « Holy river » di Magí Puig dal 05 giugno al 05 luglio. L’inaugurazione si terrà presso la galleria in sua presenza giovedì 05 giugno dalle ore 18.00.

Espanol :

La galería se complace en anunciar la exposición « Holy river » de Magí Puig del 05 de junio al 05 de julio. La inauguración tendrá lugar en la galería en su presencia el jueves 05 de junio a partir de las 18h.

