Exposition « HOME/LAND » du Begat Theatre proposé par l’Atelline Promenade du Peyrou Montpellier

Exposition « HOME/LAND » du Begat Theatre proposé par l’Atelline 3 – 5 octobre Promenade du Peyrou Hérault

Gratuit – à partir de 14 ans. Sur réservation.

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00 – 2025-10-05T22:00:00

HOME /LAND du Begat Theater

Une installation vivante, une expérience sensible et participative

Dans le cadre des Escales Métropolitaines de l’Atelline – Scène conventionnée d’intérêt national

Du ven 3 oct au dim 5 oct – créneau toutes les 15 minutes 19h – 22h Montpellier – Promenade du Peyrou

À partir de 14 ans – 45 / 60 min

Gratuit – sur réservation

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre de L’événement 25 – Les chemins du vivant, porté par M28 – Terres de culture

Bienvenue dans les archives de l’éphémère. Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez pour explorer cette vaste collection de la mémoire humaine où les récits de vies individuelles se présentent comme placés sous cloche, suspendus dans le temps. HOME/LAND interroge la notion de « chez soi » par la mise en résonance d’une multitude de témoignages qui parlent d’exil, d’origines, d’altérité, de racines arrachées ou retrouvées. En plongeant dans des récits singuliers, le public est amené à questionner sa propre histoire. Comment les lieux où nous avons vécu influencent ce que nous sommes ? D’où venons-nous, où allons-nous, que va-t-il rester après notre départ ? Conçue comme une installation vivante, HOME/LAND se traverse avec douceur, sans temporalité imposée. Une expérience sensible et participative qui parle de l’identité et du caractère éphémère de toute chose. Un parcours intime, personnel et collectif à la fois.

Promenade du Peyrou Rue la Blottière, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie

HOME /LAND du Begat Theater

©Loic Nys