Exposition Homemade Undercuts – Hors les Murs Festival Circulation(s) Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Homemade Undercuts est une série de photographies qui

célèbre les cheveux comme une toile d’expression queer et comme symbole

de fraternité et d’attention. En observant les coupes rasées et

les cheveux multicolores omniprésents dans les espaces queer, le projet

interroge les cheveux comme moyen accessible d’expérimenter la manière

dont on se présente au monde et de chercher une identité qui nous

correspond.

La série s’inscrit dans une histoire où styles, rasages et teintures permettent aux personnes queer de former, subvertir et

révéler des identités culturelles, politiques et de genre. Pour celles

et ceux qui ne s’alignent pas sur la binarité, une coupe peut devenir un

geste essentiel. En mettant en lumière les coupes réalisées à la maison,

entre ami·es ou dans des espaces communautaires, Homemade Undercuts célèbre

un acte de solidarité joyeux et révolutionnaire, né du désir de

nous créer à notre image et selon nos propres conditions.

Née en 1998 en Irlande et Ellen Blair vit à Belfast, où elle travaille comme photographe et graveuse. Elle s’intéresse aux thèmes de la joie queer, de la communauté, de la santé mentale et de l’intimité. Inspirée par le monde qui l’entoure, ses expériences personnelles et les communautés dont elle fait partie, sa pratique est à la fois le reflet d’un monde intérieur et une célébration d’expériences partagées. Ses œuvres ont été exposées au Royaume-Uni et en Irlande.

Le Collectif Fetart est créateur et directeur artistique du @festival_circulations,

Rendez-vous annuel du CENTQUATRE-PARIS, le Festival Circulation(s) de la jeune photographie européenne

(du 21 mars au 17 mai 2026) revient pour sa 16e édition avec une programmation multiforme et engagée, à l’image de la jeune création européenne.



Dans le cadre de son Hors-les-murs, découvrez les œuvres inédites d’Ellen Blair à la bibliothèque, artiste de la programmation.



Vernissage le samedi 21 mars de 16h à 17h30, en présence de la photographe, entrée libre.

Du samedi 21 mars 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19



