Exposition « Hommage à Bertin Féraud, épicier à Braux de 1946 à 1977 » Salle municipale de Braux Braux

Exposition « Hommage à Bertin Féraud, épicier à Braux de 1946 à 1977 » Salle municipale de Braux Braux vendredi 19 septembre 2025.

Exposition « Hommage à Bertin Féraud, épicier à Braux de 1946 à 1977 » 19 – 21 septembre Salle municipale de Braux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Evocation de l’épicerie et du travail de l’épicier par des textes et images anciennes.

RDV salle municipale.

Infos : 06 33 08 41 59

Salle municipale de Braux 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Evocation de l’épicerie et du travail de l’épicier par des textes et images anciennes.

Association Petra Aura