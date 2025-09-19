Exposition « Hommage à Bertin Féraud, épicier à Braux de 1946 à 1977 » Salle municipale de Braux Braux
Exposition « Hommage à Bertin Féraud, épicier à Braux de 1946 à 1977 » Salle municipale de Braux Braux vendredi 19 septembre 2025.
Début : 2025-09-19T11:00:00 – 2025-09-19T16:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Evocation de l’épicerie et du travail de l’épicier par des textes et images anciennes.
RDV salle municipale.
Infos : 06 33 08 41 59
Salle municipale de Braux 04240 Braux Braux 04240 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association Petra Aura