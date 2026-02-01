Exposition Hommage à Bertrand Blier Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier
Exposition Hommage à Bertrand Blier Hall de l’Hôtel de Ville Pontarlier mardi 3 février 2026.
Exposition Hommage à Bertrand Blier
Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 08:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-03
Organisé par le Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du Musée de Pontarlier.
Le CRIC des Amis du Musée souhaite rendre hommage au réalisateur Bertrand BLIER à travers une exposition d’affiches de ses films pour son 110e Anniversaire. Bertrand Blier est un réalisateur, scénariste et écrivain français. .
Hall de l’Hôtel de Ville 56 rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Hommage à Bertrand Blier
L’événement Exposition Hommage à Bertrand Blier Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS