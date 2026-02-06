Exposition Hommage à Camille Claudel au château de l’Islette Azay-le-Rideau
Exposition Hommage à Camille Claudel au château de l’Islette
Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-31
Exposition Hommage à Camille Claudel
De quatre sculptrices tourangelles
Du 4 avril au 31 mai
Plus d’informations à venir.
Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10
English :
Tribute to Camille Claudel exhibition
By four sculptors from Touraine
From April 4 to May 31:
More information to come.
