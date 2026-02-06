Exposition Hommage à Camille Claudel au château de l’Islette

Château de l'Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-04-04

Exposition Hommage à Camille Claudel

De quatre sculptrices tourangelles

Du 4 avril au 31 mai

Plus d’informations à venir.

Château de l’Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10

English :

Tribute to Camille Claudel exhibition

By four sculptors from Touraine

From April 4 to May 31:

More information to come.

L’événement Exposition Hommage à Camille Claudel au château de l’Islette Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme